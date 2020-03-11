https://static.news.ru/photo/f7cb35da-637d-11ea-8310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подлодка США, всплывшая из-подо льда в Арктике, могла отрабатывать задачи по войне с Россией в регионе.Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В данном случае мы не можем исключать и отработку задач, связанных с подготовкой по нанесению удара по российским арктическим базам и другим инфраструктурным объектам РФ в Арктике, — заявил он в интервью «360».

По его словам, на случай непредвиденных действий США у России всегда готов ответ. Прикрытие Арктики поручили зенитно-ракетному комплексу «Тор-М2ДТ». Как подчеркнул Коротченко, это средство ПВО даёт почти 100% гарантии поражения цели, в том числе крылатые ракеты, которые являются основным оружием США на подлодках Toledo.

Мы отслеживаем американские учения, понимаем степень их опасности, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что атомная подводная лодка Toledo Военно-морских сил США пробила лёд и показалась на поверхности в Арктике. Всплытие субмарины произошло в ходе учений Ice Exercise, которые проводятся в Северном Ледовитом океане. Это произошло неподалёку от российской военной базы «Арктический трилистник».