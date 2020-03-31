Власти РФ пока не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Однако в обеих палатах парламента 31 марта уже был рассмотрен и принят правительственный пакет законопроектов, серьёзно расширяющий полномочия кабмина, в частности по введению режима ЧС. Также был одобрен и закон об ужесточении административного и уголовного наказания за нарушение 14-дневного карантина. Таким образом власти, не имея полномочий ограничить людей в свободе действий, запугивают их жёсткими санкциями, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

Беспрецедентно и стремительно

Беспрецедентно малое число депутатов сегодня приняло сразу в трёх чтениях правительственный пакет законопроектов для борьбы с коронавирусом. Из 450 парламентариев на пленарном заседании присутствовали 338 человек. Напомним, накануне в нижней палате парламента проводили повальное тестирование на коронавирус. Тем не менее был принят весь блок законодательных инициатив, направленных на борьбу с COVID-19 и поддержку граждан и бизнеса во время режима самоизоляции и усугубления экономической ситуации. В Совете Федерации также рассмотрели пакет мер на внеочередном заседании. Документ уже направлен на подпись главе государства.

council.gov.ru

Среди одобренных мер значительная часть посвящена поддержке жителей страны. Речь идёт и об увеличении до размера МРОТ пособий по больничному листу в том случае, если они оказались меньше в силу ряда обстоятельств. Данная мера будет действовать до конца 2020 года. Родителям, получающим выплату за первого или второго ребёнка, не нужно будет до 1 октября 2020 года переоформлять их в связи со сменой места жительства и прочими обстоятельствами. На законодательном уровне наконец начинается борьба со спекуляцией лекарствами, а в случае ЧС кабмин сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю определёнными медизделиями.

Кроме того, поправками предусмотрено наделение главы правительства правом вводить режим ЧС и выделять средства для борьбы с последствиями распространения коронавируса без внесения изменений в закон о федеральном бюджете. Региональным властям будут предоставлены универсальные инструменты для поддержки экономики в субъектах РФ. Контроль за использованием средств будет возложен на парламентариев.

Не забыли законодатели и о некоторых представителях малого и среднего бизнеса. В первую очередь — о туристической отрасли: операторам даётся возможность изменить сроки внесения взносов в фонды персональной ответственности, а туристы смогут вернуть деньги за сорвавшуюся поездку из-за закрытия российских границ.

Надо отметить, что за последние 10 лет парламент в столь оперативном режиме работал лишь дважды — в весеннюю сессию 2010 года. Речь идёт о продлении бесплатной приватизации жилья и поправках в 6 и 11 статьи конституционного закона «О правительстве РФ» и в закон «О государственной гражданской службе РФ», согласно которым вице-премьерам и министрам разрешается замещать полпредов главы государства.

Ушёл с карантина — в тюрьму

Помимо законов, разработанных на прошлой неделе по итогам обращения президента Владимира Путина к жителям России, сегодня в обеих палатах парламента были приняты и довольно спорные поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина, а также введение уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В частности, в Уголовном кодексе РФ ужесточены наказания для нарушителей карантина — им может грозить срок тюремного заключения до семи лет или штраф до 2 млн рублей. Один из авторов законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на то, что до наказания всё же дело не дойдёт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов назвал законы, принятые в Госдуме и Совфеде, ответом на запрос общества.

Вопрос в том, потребует ли сама обстановка таких мер. Как мы видим, общество достаточно напугано и требует более жёстких шагов, особенно в регионах. И тут как раз никаких претензий к парламентариям не будет у общества. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Игра на страхе

В адвокатских кругах отмечают, что закон об ужесточении наказания за нарушение условий карантина явно недоработан с точки зрения правоприменительной практики. По мнению экспертов, нормы явно готовились в спешке. В беседе с NEWS.ru управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отметил, что, несмотря на внесение изменений в ст. 236 УК РФ, кроме увеличения санкций за совершённое, законодатели так и не прописали таких вещей, как, например, разъяснение критериев массового заболевания людей, должен ли человек знать, что заражён, и т. п. По мнению адвоката, отсутствие этого, безусловно, негативно скажется на практике правоприменения статьи. Закон скорее направлен на повышение страха у людей, которые теперь совершенно точно будут сидеть дома, добавил он.

Пока у нас не введено чрезвычайное положение, все указы Собянина и Беглова могут носить больше рекомендательный характер, так как часть 3 ст. 55 Конституции говорит, что наши с вами права и свободы могут быть ограничены федеральным законом. То есть федеральным законом о чрезвычайной ситуации и федеральным конституционным законом «о чрезвычайном положении». Таким образом, пока режим ЧП не введён в стране или в отдельном городе, привлекать к административной и уголовной ответственности можно лишь ту категорию граждан, для которых правительством был установлен режим 14-дневного карантина (прилетевшие из стран, где бушует коронавирус, контактировавшие с заражёнными и т.п.) и которые этот режим не соблюдают. Алексей Добрынин адвокат адвокат

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, такие меры, как ужесточение наказания для карантинщиков, являются лишь попыткой запугать население, при этом режим ЧС не вводится. Так, вместо того чтобы проявить внимание и заботу о людях, государство разворачивает систему наказаний в отношении жителей страны, которые ещё ни в чём не виноваты, пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Государственная власть должна проявлять адекватность в своих решениях. Понятна обеспокоенность депутатов Госдумы сложившейся ситуацией, но в принятом законе совершенно очевидна неадекватность наказания... Боюсь, будет много возможностей для ненадлежащего контроля — начнут попадаться на всяких глупостях законопослушные граждане. Кроме того, чем жёстче наказание и чем меньше оно прописано в законодательстве, тем больше коррупционная составляющая. Это очень печально — что я увидел в сегодняшних решениях. И, боюсь, что в ближайшее время многие подумают об этом. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Эксперт считает, что уважения к седьмому созыву Думы такой закон не добавит, ведь желание пресечь или наказать многими обывателями воспринимается как способ получить дополнительные деньги любым возможным путём.