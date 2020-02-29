Помните, как после отставки Медведева и его перевода на вновь созданную должность заместителя руководителя Совета Безопасности, один из часто цитируемых сенаторов льстиво назвал Дмитрия Анатольевича вице-президентом. Намёк был на тот неоспоримый факт, что Совбез возглавляет сам президент России, ну а Медведев оказался в его заместителях. Понятно, что в таком сопоставлении была изрядная доля преувеличения. Даже сам Владимир Путин нашёл возможность лишний раз развеять возникшее иллюзорное представление. И в интервью, распространяемом по каналам ТАСС, отметил, что понятие «вице-президент» куда более всеобъемлющее.
Так-то оно так. Но бывают в нашем мире удивительные совпадения, имеющие кое для кого глубинный смысл. Так вот, когда мы услышали, что представители созданной при правительстве комиссии по противодействию распространению эпидемии коронавируса вместе с руководителями ряда ведомств докладывают Дмитрию Медведеву о ходе борьбы с китайской напастью, стало ясно, что экс-премьеру нашли «горячую» функцию. Пока, как мы знаем по косвенным источникам, шли споры о том, должен ли он в Совбезе курировать силовиков или сосредоточиться на международных проблемах, возникла новая реальная угроза национальной безопасности. И координировать постановку заслона пандемии поручили Дмитрию Медведеву как политику с огромным и всеобъемлющим опытом управленца.
И надо же было такому случиться, что почти одновременно за океаном, в США, также нашли кого назначить главным ответственным за противодействие китайской заразе. И им стал вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс, человек известный своим ультрарелигиозным подходом к проблемам медицины. Достаточно напомнить, что в бытность свою губернатором Индианы он запретил обмен использованных одноразовых шприцев на новые и, тем самым, спровоцировал вспышку распространения ВИЧ-инфекции. Но он-то хотел как лучше: нанести удар по наркомании. Но вышло, как всегда. Потом он срезал субсидии медицинским центрам, в которых практиковали аборты. Убеждения Пенса не позволяли ему поощрять такое детоубийство.
Словом, и в Америке нашли достойного политика, которому доверят распределить выделяемые на борьбу с коронавирусом два с половиной миллиарда долларов. Американцы, которые и так на всех фронтах противодействуют «китайской угрозе», даже перебросили часть ассигнований, которые прежде направлялись на создание вакцины против лихорадки Эбола.
Сколько средств сможет контролировать Дмитрий Медведев, доподлинно не известно. Но нас-то интересует удивительное совпадение: Медведеву поручают курировать важнейшее на сегодня дело, которое за океаном оказалось по рангу вице-президенту. Как сказал бы классик разговорного жанра: «Совпадение? Не думаю».
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