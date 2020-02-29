Помните, как после отставки Медведева и его перевода на вновь созданную должность заместителя руководителя Совета Безопасности, один из часто цитируемых сенаторов льстиво назвал Дмитрия Анатольевича вице-президентом. Намёк был на тот неоспоримый факт, что Совбез возглавляет сам президент России, ну а Медведев оказался в его заместителях. Понятно, что в таком сопоставлении была изрядная доля преувеличения. Даже сам Владимир Путин нашёл возможность лишний раз развеять возникшее иллюзорное представление. И в интервью, распространяемом по каналам ТАСС, отметил, что понятие «вице-президент» куда более всеобъемлющее.

Так-то оно так. Но бывают в нашем мире удивительные совпадения, имеющие кое для кого глубинный смысл. Так вот, когда мы услышали, что представители созданной при правительстве комиссии по противодействию распространению эпидемии коронавируса вместе с руководителями ряда ведомств докладывают Дмитрию Медведеву о ходе борьбы с китайской напастью, стало ясно, что экс-премьеру нашли «горячую» функцию. Пока, как мы знаем по косвенным источникам, шли споры о том, должен ли он в Совбезе курировать силовиков или сосредоточиться на международных проблемах, возникла новая реальная угроза национальной безопасности. И координировать постановку заслона пандемии поручили Дмитрию Медведеву как политику с огромным и всеобъемлющим опытом управленца.

Денис Воронин​/АГН «Москва»

И надо же было такому случиться, что почти одновременно за океаном, в США, также нашли кого назначить главным ответственным за противодействие китайской заразе. И им стал вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс, человек известный своим ультрарелигиозным подходом к проблемам медицины. Достаточно напомнить, что в бытность свою губернатором Индианы он запретил обмен использованных одноразовых шприцев на новые и, тем самым, спровоцировал вспышку распространения ВИЧ-инфекции. Но он-то хотел как лучше: нанести удар по наркомании. Но вышло, как всегда. Потом он срезал субсидии медицинским центрам, в которых практиковали аборты. Убеждения Пенса не позволяли ему поощрять такое детоубийство.

Словом, и в Америке нашли достойного политика, которому доверят распределить выделяемые на борьбу с коронавирусом два с половиной миллиарда долларов. Американцы, которые и так на всех фронтах противодействуют «китайской угрозе», даже перебросили часть ассигнований, которые прежде направлялись на создание вакцины против лихорадки Эбола.

Майк Пенс White House/via Globallookpress.com

Сколько средств сможет контролировать Дмитрий Медведев, доподлинно не известно. Но нас-то интересует удивительное совпадение: Медведеву поручают курировать важнейшее на сегодня дело, которое за океаном оказалось по рангу вице-президенту. Как сказал бы классик разговорного жанра: «Совпадение? Не думаю».