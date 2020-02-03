Чем ближе волнительный момент презентации окончательного варианта российской Конституции, тем шире идут споры о том, какой она должна быть. А чем больше споров, тем больше работы для социологов. Только на прошлой неделе «Левада-центр», который в Минюсте называют иностранным агентом, представил весьма неоднозначные результаты своего опроса по Основному закону. Главный их конкурент — ВЦИОМ, который критики обычно обвиняют в работе на власть, презентовал другое исследование.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, россияне в целом весьма положительно смотрят на президентские инициативы. Так, безусловным фаворитом является социальный блок поправок: о положительном отношении к предложениям закрепить обязательную индексацию пенсий и пособий заявили 91% граждан, за то, чтобы зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума, высказались 90% россиян (в первом случае их оценил негативно 1% респондентов, во втором — 5%).

Россияне также согласны с главой государства и в вопросе предъявления более строгих требований к претенденту на главную должность в стране: 87% поддерживают идею о введении 25-летнего ценза оседлости для кандидатов (против — 5%). Что интересно, заметно меньшая поддержка у идеи запретить губернаторам, членам правительства, госслужащим, судьям, депутатам Госдумы, сенаторам и муниципальным служащим иметь гражданство другой страны или вид на жительство за границей — 68% за, 14% — против (вполне вероятно, учитывая давнюю проблему раздутости штата чиновников в России, что эти самые проценты против — это они сами вместе с родственниками и есть).

Конституционный суд РФ Сергей Булкин/NEWS.ru

Благосклонно соотечественники смотрят на идею наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону: 81% её поддерживает. Возможно, какую-то роль в этом сыграла свежая история с приговором оппозиционеру Константину Котову. Напомним, КС постановил пересмотреть приговор суда, по которому молодого человека отправили на четыре года в колонию (впрочем, Верховный суд всё равно это делать отказался). Более того, сама статья УК РФ 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) должна быть пересмотрена законодателями. Депутаты Госдумы, которые в 2014 году написали закон, теперь берут под козырёк и обещают всё исправить. Возможно, новое положение в Конституции позволит в будущем избежать таких ситуаций.

Также участники опроса в целом положительно оценили идеи о наделении главы государства правом назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации и об изъятии из Основного закона слова «подряд» в части о двух президентских сроках (в обоих случая «за» высказались 66%). Приоритет российской Конституции над международными договорами нравится 63% респондентов. Аутсайдеры этого рейтинга народной поддержки поправок — предложения о расширении полномочий Совфеда и Госдумы (62% и 61% соответственно).

В целом, хотя данные ВЦИОМ указывают на то, что все президентские предложения нашли у людей поддержку, разница между условно «социальным» и «политическим» блоком заметна. И в этой разнице кроется единственная, пожалуй, претензия по существу от противников переписывания Конституции. В нынешней конфигурации, когда россиянам предлагают голосовать за весь пакет поправок сразу, именно «социальный» блок выступает локомотивом, который позволяет протащить в Конституцию практически любой новый вариант конфигурации власти и распределения полномочий.