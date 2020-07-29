Комитет Госдумы запросил в ЦИК данные об иностранном гражданстве депутатов

https://static.news.ru/photo/5d0bbbb0-d1c2-11ea-9541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросил в ЦИК РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.

Направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации. Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют ЦИК сведения о гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее, — цитирует ТАСС главу комитета Василия Пискарёва.

Он добавил, что в соответствии с федеральным законодательством о выборах Центризбирком имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме России информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно действующему законодательству, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфёнова.

Спикер подчеркнул, что если информация подтвердится, необходимо будет принять предусмотренные законодательством меры, а если нет, то вопросы возникнут уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Володин добавил, что нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.

Правительство РФ опубликовало обновлённый текст Конституции РФ. Так, Основной закон запрещает избирать президентом гражданина РФ, который имеет или имел гражданство другой страны или вид на жительство в ней. Это ограничение относится к сенаторам, депутатам, высшим должностным лицам регионов, руководителям федеральных госорганов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам и так далее, писал NEWS.ru.