Киев проигнорировал организованную Россией встречу СБ ООН по Крыму

https://static.news.ru/photo/ab51f3f0-9cd1-11ea-b987-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Власти Украины проигнорировали встречу Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму, которая была организована Россией и проводилась в формате видеоконференции.

Заседание состоялось 21 мая и проводилось по формуле Арриа, которая предполагает участие не только представителей стран, но и неправительственных организаций.

Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей «формуле Арриа» 21 мая. Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму, — говорится в сообщении на сайте постоянного представительства РФ при всемирной организации.

В постпредстве при этом отметили, что Москва от предыдущей встречи по Крыму, которая проводилась по инициативе Украины и западных стран 6 марта, не уклонялась.

Помимо Киева, заседание проигнорировали Вашингтон, Лондон и Таллин. Тем самым они нарушили сложившуюся в СБ практику проведения подобных встреч и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся, заявили в постпредстве.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский посол в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру поспорить, что Крым вернётся в состав Украины в скором времени. В Крыму заявление посла назвали «националистическим бредом» и добавили, что немецкого политика можно заранее поздравить с победой.