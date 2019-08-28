https://static.news.ru/photo/95f335f4-c965-11e9-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отложен на неопределённый срок. Об этом сообщил адвокат находящихся в Незалежной россиян Валентин Рыбин.

По его словам, это связано с тем, что с украинской стороны до сих пор нет указа о помиловании граждан.

Скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг, — предположил Рыбин, его слова приводит ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, адвокат заявлял, что дата обмена уже определена, хотя и не стал её называть. Вместе с тем он отмечал, что стороны по-прежнему не утвердили список лиц, подлежащих выдаче.