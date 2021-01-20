Какой губернатор не хочет стать вице-премьером

Павел Крашенинников, глава думского комитета и одновременно один из руководителей конституционной комиссии, буквально взорвал информационную бомбу. Во всяком случае, примерно так были восприняты его слова о том, что разработанный на основе конституционных новелл новый закон о правительстве допускает совмещение постов вице-премьеров и губернаторов. В некотором смысле такое положение меняет многие политические расклады и балансы.

Это во Франции всегда бытовало подобное совмещение: министры могли быть членами региональных, а то и коммунальных советов. Совмещать своё место в центральном правительстве с креслом мэра крупного города. У нас же всегда министры и губернаторы, возглавлявшие предвыборные списки и проходившие в Госдуму, автоматически отказывались от парламентских мандатов, оставаясь в своих прежних качествах. Для характеристики тактики политиков даже появился своеобразный термин — «паровозы».

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Естественно, что новые перспективы совмещений, описанные Крашенинниковым, дали пищу для многочисленных анализов. Другое дело, что ныне в отличие, например, от эпохи девяностых в стране нет большого числа реально сильных и независимых губернаторов, коими тогда были и Лужков, и Аяцков, и Титов с Росселем. Недаром, когда весной 1997 года Борис Ельцин неожиданно отправил в отставку премьера Виктора Черномырдина, многие аналитики искали кандидатуру преемника в среде сильных губернаторов. Немало тогда цитировали и американские примеры превращения успешных глав штатов в президентов.

На деле же редки случаи, когда губернаторы дорастают до министров. Скорее, наоборот, у нас заместителей министров посылают на губернаторство. Поэтому возможность резкого роста главы региона до уровня вице-премьера пока выглядит достаточно туманно. Правда, у нас есть практика, когда негласно министры и вице-премьеры как бы курируют отдельный регион. В принципе ничего не помешало бы такому деятелю формализоваться ещё и в качестве местного губернатора. Тем более что сейчас всё чаще допускают конкретное банкротство субъектов Федерации и ввод внешнего управления. В таком случае совмещение выглядело бы логично.

Впрочем, особняком стоит вопрос о расширении института федеральных территорий с особой формой управления. А главное — с территориально-административным выделением из региона. Первый пилотный проект — это посёлок учебного центра «Сириус». В ближайшем будущем к такой категории вполне могут отнести районы Кавказских Минеральных Вод, озера Байкал. А значит, как раз управлять такими «анклавами» смогут и вице-премьеры, и министры напрямую.

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Правда, вполне возможно, что обсуждение введения новой схемы управления и принципа совмещения постов может дать повод оппозиции вновь заговорить о том, что Кремль стремится вновь ограничить возможности населения выбирать своего губернатора, поскольку история того же Сергея Фургала создала немалые проблемы.

Ну, а если окинуть ретроспективным взглядом нынешний губернаторский корпус, то, без сомнения, и мэр столицы, и лидер Татарстана по своим возможностям и так реально сопоставимы с любым вице-премьером. А потому их новая ипостась (мэр и вице-премьер в одном флаконе) только усилила бы за ними контроль правительства. Но принципиально ничего бы не изменилось.