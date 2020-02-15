Сразу после того, как Владимир Путин инициировал самую масштабную политическую реформу в стране за всё время своего нахождения у власти, интересующиеся политикой люди стали строить многочисленные предположения о том, как будет выглядеть новая конфигурация власти после 2024 года. Одним из возможных вариантов называли возвращение на пост главы государства третьего российского президента Дмитрия Медведева, однако, похоже, его шансы совсем невелики.

Всего несколько недель назад Медведев объявил о роспуске своего правительства и уходе в отставку (и вряд ли это было исключительно его решение). Поскольку в российской высшей политической лиге действует негласный принцип «своих не бросаем», Владимир Путин специально для него создал должность заместителя председателя Совета Безопасности, но это назначение не выглядело особо почётным. А 13 февраля президент нанёс довольно ощутимый удар по самолюбию второго номера в тандеме. Он издал указ, которым, «учитывая значительный вклад Ю.М. Лужкова в становление российской государственности», рекомендовал увековечить имя бывшего мэра Москвы. Того самого, которого Медведев осенью 2010 года уволил из-за «утраты доверия».

Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что доверие Кремля к Лужкову восстановлено. «Здесь речь идёт о том, что отдаётся должное именно тому вкладу, который внёс Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны, как Москва», — пояснил он журналистам.

Вопрос, какими своими действиями на пенсии бывший столичный градоначальник сумел восстановить это самое доверие, остаётся, конечно, риторическим. Не настолько ведь мы циничны, чтобы предположить, что этому способствовала смерть когда-то главного «хозяйственника» страны.

Дмитрий Медведев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здесь можно вспомнить, что только за первые два года после того, как Путин и Медведев совершили обратную рокировку, Владимир Владимирович отменил целый ряд законов своего сменщика. В 2012 году Медведев вернул прямые выборы глав регионов, а всего годом позже Путин разрешил им отказаться от этого права и вернуться к практике назначения руководителей. Медведев изменил правила выборов в Госдуму, а Путин всё вернул назад. Дмитрий Анатольевич обязал госкорпорации вкладываться в Фонд Института науки и технологий «Сколково», а Владимир Владимирович их от этого обязательства освободил. Третий президент декриминализировал статью о клевете, а второй и четвертый — вернул её в УК. Один упростил порядок регистрации некоммерческих организаций, а второй подписал закон об иностранных агентах, который многим НКО значительно усложнил жизнь. И так далее. Можно вспомнить также изрядно в своё время позабавившую многих «битву за время»: Медведев отменил в России сезонный перевод стрелок и установил в стране летнее время, а Путин передвинул часы, и над нашей страной воцарилась «вечная зима».

И вот теперь под сомнение поставлена едва ли не самая значимая медведевская победа над настоящим, на тот момент, политическим тяжеловесом. И это выглядит уже настоящим гвоздём в крышку гроба самолюбия Дмитрия Анатольевича, если оно и было. Недавно бывший посол США в России Майкл Макфол в соцсетях назвал Медведева «жалким», и вряд ли за границей он один придерживается такого мнения. А в текущей политической обстановке Путин вряд ли даст добро на то, чтобы страну после него возглавил политик с такой репутацией, которую он во многом сам и создал.