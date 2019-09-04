В течение двух дней Элла Александровна сначала дала интервью американскому агентству Associated Press, в котором буквально сказала следующее, комментируя последствия столичных уличных акций, которые «выпукло показали, что эта система устарела, отжила... Общество требует другого подхода». Правда, позже интервью дезавуировали, и журналистов попросили на него не ссылаться. Притом, что есть официальная видеозапись.

Тем не менее, чуть позже Памфилова публично призналась, что петербургские муниципальные выборы ей уже буквально снятся, после многочисленных пинков, которые представители комиссии ЦИКа были вынуждены раздать там нам месте. Однако она надеется на реформу избирательной системы, предусматривающую, в частности, и исключение из процесса никому не подчиняющихся по факту муниципальных избирательных комиссий. Итак, Памфилова всей душой за серьёзную реформу избирательного законодательства, но подробностей своего видения всё-таки не раскрывает. Кстати, Элла Памфилова пришла возглавить ЦИК три года назад, в 2016 году. Пришла заменить «волшебника», по выражению Дмитрия Медведева, Чурова, который отличался в своей деятельности вопиющей прямолинейностью, приведшей во многом к известным событиям на Болотной площади в 2011-12 годах. Но сразу у нас снимать с заметного поста не слишком успешного деятеля не принято. Однако после некоторой паузы в ЦИК направили одну из немногих дам нашей большой политики, соратницу ещё Егора Гайдара, Памфилову. Политика, как считается, либеральных взглядов, приход которой в ЦИК был встречен с надеждой в среде совершенно противоположных политических сил. Считается, что инициатива приглашения недавней уполномоченной по правам человека на новую, во многом ключевую для страны, должность могла исходить от Вячеслава Володина, отвечавшего в тот момент в администрации президента за внутреннюю политическую стратегию. Собственно, Памфилова с её устойчивой репутацией небюрократки должна была легитимизировать ход наших избирательных кампаний, придать им нужную прозрачность. А главное — покончить с вечными претензиями в адрес избирательных комиссий, которые в каких только грехах не обвиняли.

Элла Памфилова Михаил Александров/ТАСС

В перспективе ей следовало бы заняться и реформированием нашей избирательной системы. Особенно в преддверии так называемого транзита власти, когда параллельно обсуждается множество вариантов дальнейшего государственного устройства. Элла Александровна действительно много критиковала некоторые положения нашего избирательного законодательства, но дальше слов дело не шло. В первую очередь, ничего не было предпринято для некоторой либерализации системы предвыборных фильтров. Хотя, по некоторым сведениям, идея эта поддерживалась даже на уровне нынешнего преемника Володина, Сергея Кириенко. Вопрос просто оказался непроработанным. И завис.

Существует мнение, что в укор Памфиловой ставятся сразу несколько просчётов. В частности, слабая кадровая политика, критика системы, которая реально ничем не подкрепляется. Наконец, якобы Памфилова де-факто утратила контроль над региональными избиркомами, которые попали под плотный контроль местных властей. Последний пример: отказ некоторых окружных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, занимающихся муниципальными выборами, допустить до документов приехавших из столицы членов ЦИКа. Даже Александр Беглов возмутился таким их поведением и выразил удивление, что они вроде как никому не подчиняются.

Нельзя сбрасывать со счетов и резкое ухудшение здоровья Памфиловой, которой постоянная предвыборная нервотрепка, естественно, сил не прибавила. Мы помним, как она публично призналась, что после сложной операции на плече очень плохо себя чувствует. Так что, состояние здоровья может быть легальным предлогом для её перевода на более спокойную работу.

И что характерно, новый эмоциональный выпад Эллы Александровны против системы, ею же возглавляемый, совпал с распространением информации о том, что в силу ряда причин, в том числе и состояния здоровья, после единого дня голосования ей якобы подберут более спокойную функцию. Скорее всего, речь идёт о её перемещении в сенат. Тем более, что вновь избранные губернаторы будут направлять по большей части в верхнюю палату нашего федерального собрания новых представителей. И если эта информация имеет под собой веские основания, то руки у Памфиловой развязаны. И она может сколь угодно критиковать нынешнюю избирательную систему. Тем более, что возможному преемнику Памфиловой, а он может стать всего четвертым главой ЦИКа в истории России (премьеров было больше — семь), как раз и придётся заниматься вплотную реформами. И первым шагом, вероятно, станет увеличение веса мажоритарников в Госдуме, которую сформируют в 2021 году. Квота одномандатников, по некоторым сведениям, может достигнуть 75 процентов депутатского корпуса Госдумы периода того самого транзита.