Кадыров предложил присоединить Украину к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за антироссийскую риторику. Кадыров заявил, что если Зеленский продолжит текущую политику, то у России не останется иного выхода, как присоединить Украину, «чтобы решить там все вопросы».

Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там, — передаёт слова руководителя Чечни РИА Новости.

Ранее Зеленский призывал ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза.

Вдобавок украинский президент неоднократно критиковал Россию за то, что Москва не выполнила договорённости, достигнутые на саммите в «нормандском формате» в Париже. По его словам, Россию якобы не удаётся вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу.

По этой причине Зеленский заявил, что ждёт от США главенствующей роли в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также недавно заявила, что Киев, «похоже, готовится к силовому решению конфликта в Донбассе».