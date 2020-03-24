Парламентарии планируют 31 марта внести на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект об ужесточении уголовного наказания за нарушение карантина. Поправки, предложенные спикером Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в том числе предусматривают за подобные деяния лишение свободы сроком до семи лет. Сегодня, 25 марта, эту инициативу обсудят на внеочередном заседании Совета палаты. Как удалось выяснить NEWS.ru, не все парламентские фракции готовы безоговорочно поддержать это предложение.

Правовая коллизия

В действующей редакции Уголовного кодекса (УК) РФ уже есть статья 236, в соответствии с которой нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, лишением возможности занимать ряд должностей, обязательными или исправительными работами или тюремным заключением до года. Если же нарушение повлекло смерть человека, то виновный может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступают за серьёзное ужесточение этой нормы. Так, при нарушении карантина, которое стало причиной массового заболевания или отравления людей, предлагается наказывать штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также запрещать занимать определённые должности в период от года до трёх лет или же лишать свободы на срок до трёх лет. В случае если нарушение санитарно-эпидемиологических норм стало причиной угрозы массовых заболеваний, штрафовать будут до 2 млн рублей или тюремным сроком до пяти лет. На семь лет за решётку можно попасть, если в результате нарушения режима карантина умерли люди.

И Володин, и Крашенинников являются представителями «Единой России», а значит, уже понятно, что большинство голосов соответствующей парламентской фракции будет отдано за этот законопроект. По сложившейся практике парламентского большинства. Впрочем, на волне борьбы с коронавирусом к партии власти готовы присоединиться и представители других фракций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как сообщил NEWS.ru справедливоросс Анатолий Аксаков, во фракции «Справедливой России» данная законодательная инициатива получит безусловную поддержку.

Конечно, коллеги поддержат. Когда речь идёт о здоровье нации, то требуется соблюдение всех норм и ужесточение ответственности за их несоблюдение. Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку председатель комитета Госдумы по финансовому рынку



В ЛДПР с подобной инициативой выступали ещё в феврале, когда угроза распространения коронавируса в России была призрачной, напомнили в пресс-службе партии. В любом вопросе важна своевременность действий, добавил собеседник NEWS.ru.

Мы обязательно внесём поправку — расширить права санитарного врача. В каждом субъекте есть главный санитарный врач. И чтобы он имел право наказывать тех, кто нарушает режим карантина. Это может быть административный арест, пять суток, 10, 15, 20. Не хочешь в хорошей больнице [отбывать карантин] — тогда в СИЗО. Надо дать право санитарному врачу обращаться в суд, а через два часа виновника уже отвезти в СИЗО, — заявил тогда лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

Единственными, кто скептически отнёсся к законодательной инициативе Володина и Крашенинникова, оказались коммунисты. Как отметил в разговоре с NEWS.ru член фракции КПРФ Александр Ющенко, принятие законов и их исполнение не всегда соответствует желаемому и декларируемому.

Не могу за всю фракцию говорить, но у меня большие сомнения относительно принятия такого закона. Тут много вопросов. С одной стороны, необходимо ужесточать, скажем, действия властей в отношении тех, кто не соблюдает карантин, но, с другой стороны, это открывает какие-то определённые репрессивные действия в отношении людей. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

В Совете Федерации намерены поддержать инициативу в том случае, если она станет законопроектом. Об этом NEWS.ru сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что необходимо в документе соблюсти конституционные права граждан и правовую определённость закона.

Мы согласны с тем, что вопрос, безусловно, является актуальным и требует адекватных решений со стороны парламента. Мы рассмотрим соответствующие законопроекты, как только они поступят в Совфед, и дадим заключение на концепцию до процедуры первого чтения в Госдуме. При этом важнейшим критерием должно быть соблюдение конституционных прав граждан и правовая определённость норм закона, за какие действия вводится уголовная или административная ответственность. Андрей Клишас глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству



Трудности правоприменения

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юристы же, опрошенные NEWS.ru, называют такое ужесточение излишним. Так, по словам управляющего партнёра санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, нет смысла менять и так достаточно строгое наказание, существующее в законодательстве. Впрочем, полагает эксперт, учитывая ряд случаев нарушения карантина в условиях пандемии коронавируса, такие поправки вполне могут быть приняты.

Господин Володин берёт пример с Израиля — у них до семи лет лишения свободы в случае нарушения режима. Но мы и не Израиль. А главное, не надо забывать, что основная цель карантина — это предотвращение распространения пандемии. А сейчас в погоне за лёгкой добычей (например, человек вышел на пробежку) следственные органы имеют большой шанс сами стать распространителями инфекции, так как придётся бегуна задерживать, силами двух росгвардейцев, затем найдут следователя, адвоката, приведут гособвинителя, и вот эта группа в составе шести человек предстанет перед судом. Да их всех самих разогнать надо по домам, чтобы избежать заражения. Алексей Добрынин адвокат адвокат

Эксперты также указывают на ряд правоприменительных сложностей. Особенно остро с юридической точки зрения стоит вопрос с доказательной базой подозреваемых в нарушении карантина, считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Вопрос в том, как доказывать будут и какой состав преступления. Меры, может, и нормальные, если был умысел, а если человек не знал или не имел другой возможности? Да и как доказать, что заразил именно он? Непонятен весь механизм. Дмитрий Лесняк руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

Со своей стороны политконсультант Дмитрий Фетисов не сомневается, что данный законопроект будет принят.

Мы постоянно видим и слышим, что многочисленные рекомендации ВОЗ и российских врачей остаются без внимания, отказываются соблюдать, постоянно нарушают их. И тут никакого другого пути, кроме как ужесточение наказания, нет. И эта инициатива соответствует духу времени. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Надо отметить, что за последние сутки количество заражённых коронавирусом в России увеличилось почти до 500 человек. При этом регулярными становятся новости о том, что чиновники из региональных органов власти или представители медицинских и образовательных учреждений, возвращаясь из заграничных поездок, не соблюдают карантин, предпочитая с головой окунуться в работу сразу по приезде.

Над материалом также работал Сергей Изотов