Это лето было особенно щедро не только на дожди, но и на предсказания самых сенсационных перемещений в верхах. Кого только не провожали в отставку, и кого только не прочили на якобы освобождающиеся топ-места. Потом, по прошествии некоторого времени шли информационные «откаты»: мол, с объявлением замен в руководстве ФСБ поторопились, поскольку отсутствие некоторых видных многозвездных персон объяснялось в реальности традиционными летними отпусками. А отнюдь не сбором вещей в покидаемых кабинетах. Ошибочка, дескать, вышла.

И таких примеров псевдоосведомленности хватает. Есть даже подозрение, что некоторые высокопоставленные сановники сами распускают инсайды о своих возможных увольнениях, которые охотно подхватываются и комментируются, прежде всего, в интернете. Поскольку все знают: президент не любит принимать кадровые решения под давлением улицы. А потому якобы многие карьеры как раз были спасены благодаря массированным и хорошо отрежисссированным наездам в СМИ.

Последняя цель разного рода инсайдеров — пост руководителя крупнейшей госкорпорации «Ростеха», контролирующей среди прочего и львиную часть наших предприятий ОПК. Да, Сергей Чемезов, относящийся к ближайшим и давним соратникам президента, немолод и, видимо, у него могут быть проблемы в управлении столь сложным и разветвленным хозяйством. Да и сама госкорпорация — завидный приз, на который может быть немало желающих.

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов kremlin.ru

Вот в последние месяцы просто дня не проходит, чтобы анонимные комментаторы не увидели бы признаков скорой смены руководства «Ростеха». Проводят аналогии с бывшим шефом РЖД Якуниным, который, мол, обосновался с комфортом в Берлине. И, дескать, Чемезов не прочь последовать его примеру. В недавнем интервью Сергея Чемезова, в котором он коснулся наших проблем внутренней политики, также увидели «явные признаки» того, что он, мол, подает сигналы Западу, намекая на свой либеральный взгляд на существующее в стране недовольство и необходимость деятельности оппозиции, как гарантии от сползания в застой.

Словом, пикейные жилеты просто рассматривают каждый шаг Чемезова под лупой. И вот сначала заговорили о том, что его место вот-вот займет Сердюков, а теперь с точностью до дня, 18 сентября, объявили о назначении министра промышленности Дениса Мантурова.

Денис Мантуров Сергей Булкин/News.ru

Да, Денис Мантуров однозначно всегда считался близким к Чемезову деятелем. Руководил в «Ростехе» вертолетостроением. В своем министерстве также плотно связан с нашим ОПК. Недавно на МАКСе в Жуковском произошла символическая сценка. Турецкий лидер Эрдоган заговорил с президентом Путиным о возможности приобретения новейших истребителей Су-57. Владимир Владимирович такую продажу сразу допустил. А стоявший тут же Мантуров несколько охладил пыл первых лиц: «Чуть позже». Сначала надо оснастить свои ВКС.

Так что, министр — фигура вполне компетентная и достойная. Но вот что произойдет, если 18 сентября все останутся на своих местах? Кто-то из анонимов покается? Даст торжественное обещание не наводить больше тень на плетень? Ох, вряд ли. Видимо, переключится на новые «достоверные» прогнозы. Политика действительно большая игра.