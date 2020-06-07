Подготовка в проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ заставила глав регионов ускорить процесс снятия ограничений в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время только в девяти субъектах России уровень ограничительных мер остаётся высоким, а на большинстве территорий страны они оцениваются как средние и ниже среднего (49 регионов). Об этом говорится в исследовании фонда «Петербургская политика» за май 2020 года, с которым ознакомился NEWS.ru. По мнению экспертов, на темпы выхода регионов из самоизоляции влияет как общая усталость населения от ограничений, так и необходимость подготовки к плебисциту, однако в целом уверенности в победе над коронавирусом пока нет.

В большинстве регионов разрешают прогулки, открываются торговые центы, парикмахерские и летние кафе. Вместе с тем, уровень ограничений в девяти субъектах — Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия, Тыва, Нижегородская и Смоленска области, Ставропольский и Забайкальский края — остаётся высоким.

Как пояснил NEWS.ru президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, с одной стороны, наблюдается федеральный тренд на возвращение к допандемийной жизни, продиктованный общей усталостью населения от ограничений и необходимостью подготовки к общероссийскому голосованию, а с другой, всё ещё есть и контртенденция — прежде всего, увеличение числа инфицированных за пределами столичного региона.

Поэтому снятие ограничений идёт, и есть понимание, что в случае новых стрессов медицинская отрасль, вероятно, выдержит, но уверенности в победе над вирусом, конечно, нет, даже над условной «первой волной». Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Эксперты также подчёркивают и двойственность в стратегии федерального центра по отношению к карантинным мерам. В исследовании отмечается, что уровень федерального администрирования вводимых ограничений в течение мая существенно снизился, и регионы в большей степени, чем в марте-апреле, получили возможность выбрать собственный темп выхода из режима самоизоляции. При этом федеральная власть сохраняет за собой рычаги выборочного контроля за такими шагами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В докладе фонда «Петербургская политика» подчёркивается, что в целом по стране удалось избежать стрессовой нагрузки на медицинские учреждения, однако в мае произошел целый ряд эксцессов (Дагестан, Липецкая область), ставших свидетельством наличия у региональных властей весьма разнообразных практик работы со статистикой заболеваемости и смертности. При этом эксперты констатировали, что, несмотря на федеральные ограничения, тактически губернаторы смогли усилить свой политический вес во время пандемии. Даже те, чьи полномочия завершаются в 2020 году (главы Краснодарского края, Брянской, Костромской, Смоленской, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа), сохранили свои посты — причём порой даже федеральная оценка эффективности их работы оказывалась весьма размытой и уклончивой.

В целом же уровень ротации глав регионов оказался ниже ожидаемого и меньше в сравнении с прошлым годом (тогда были заменены 12 из 16 глав регионов, чьи полномочия завершались в 2019 году), — говорится в аналитическом комментарии к исследованию.

В июне также ожидается определение судьбы оставшихся глав регионов относительно их выхода на выборы. Речь идёт о губернаторах Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областей. Шансы последнего экспертами оцениваются как наименьшие. Иван Белозерцев теряет очки в том числе и на фоне ареста зампреда регионального правительства Андрея Бурлакова.

Политтехнолог Алёна Август в разговоре с NEWS.ru также отметила, что уже привычного весеннего «губернаторопада» во время пандемии не случилось. По её словам, мотивы происходящего вполне понятны.

Не та ситуация, чтобы менять ради самой замены, ради столь любимого «оживляжа», замены идут только там, где действительно нет другого выхода, а некоторым, явно стоявшим «на заметочке» губернаторам, удалось сохранить кресло именно благодаря коронавирусным победам, в чём, собственно, много случайного. Федеральный центр, как мне кажется, прекрасно понимает, что не может снабдить врио волшебной палочкой либо волшебной вакциной, а значит, при необоснованной замене не случится каких-то изменений, тем более времени немного, а население уходит в тревожные настроения, и это ещё даже до выхода из строгого карантина в мир, где нет работы и ощутимо меньше денег. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

По словам эксперта, оценка идёт больше по тем экономическим и пандемическим KPI, менее — по политическим. Остаются те, кто показывает достаточный уровень управления регионом в режиме высокой самостоятельности, уточнила Август.

Как видим, пандемия вносит коррективы в управленческие решения, и кое-где уже пошел «откат» от послаблений к ужесточению ограничительных мер. Да и сама пандемия именно в силу большей расслабленности в регионах (ведь многие были уверены, что это лишь зажравшиеся москвичи подвержены вирусу, пусть и носят свои маски) именно там скоро покажет своё лицо, — добавила она.

Эксперт также отметила весьма сложное положение губернаторов, которые находятся буквально между Сциллой, Харибдой и Конституцией — и людей надо сберечь, и экономику, а теперь ещё и голосование организовать со всеми мерами предосторожности и контроля. В целом же относительно кадровой политики — нет цели тотальной замены, констатировала эксперт.