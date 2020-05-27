Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить «Минск-2»

https://static.news.ru/photo/f3eb907c-a054-11ea-af38-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Полномочный представитель России в контактной группе по ситуации в Донбассе Борис Грызлов прокомментировал новое заявление киевских властей о том, что они хотят получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования.

Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах «зачистки» непокорных территорий, такой киевский контроль — это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса, — считает политик.

По его словам, попытки Киева изменить минские договоренности могут привести к непоправимым последствиям. Но Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов способами, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН, передаёт РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России.

Как писал NEWS.ru, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР будут ликвидированы после того, как киевская власть установит контроль над территорией Донбасса.