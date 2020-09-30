Грузия предложила Азербайджану и Армении провести переговоры в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/816459fc-0324-11eb-a3c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Грузия готова помочь в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Власти страны предложили Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси.

В наши общие интересы входит то, чтобы как можно скорее был установлен мир в регионе. Грузия готова в любом формате способствовать этому процессу, в том числе провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси с целью проведения диалога, — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

По его словам, в результате военного противостояния Еревана и Баку создана тяжёлая ситуация, есть большое число жертв, а приостановления военных действий не происходит. Гахария отметил, что дальнейшая эскалация ситуации негативно отразится на безопасности всего региона.

Формально Нагорный Карабах — это часть Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Ранее азербайджанский МИД выпустил заявление с призывом к Минской группе ОБСЕ потребовать от Армении вывести свои войска с карабахской территории. До этого времени, говорится в тексте, Азербайджан продолжит свои легитимные военные операции, писал NEWS.ru.