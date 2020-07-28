Об этом мини-событии можно было бы вообще не упоминать, если бы оно по-своему не было весьма показательным. Всё началось с желания Ксении Собчак облегчить, а главное — удешевить себе регистрацию в качестве кандидата в президенты. Нет, поскольку её использовали в президентской администрации в качестве эдакого либерального спойлера, призванного продемонстрировать миру разнообразие участвовавших в избирательном марафоне политических сил, то её всё равно бы зарегистрировали. Но выдвижение от имени пусть и призрачной, но зарегистрированной мини-партии «Гражданская инициатива» сократило вдвое необходимое число собираемых подписей.

Заодно активность пошла в зачёт и самой спящей партейке, некогда организованной для собственных нужд гайдаровским министром, а ныне банкиром средней руки Андреем Нечаевым. Минюст совсем уж собирался вычеркнуть пассивную «Гражданскую инициативу» из своих регистрационных анналов. Единственным живым проявлением этой группировки была провалившаяся попытка собрать для самого Нечаева достаточное число автографов для его участия в выборах в Мосгордуму. А тут Собчак и партия просто нашли друг друга, продлив взаимную политическую агонию.

Ксения Собчак, 2018 год Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

И на волне такого грандиозного электорального успеха в масштабах технической погрешности решено было группкой профессиональных либералов преобразовать заштатную ГИ в мощную, прогрессивную Партию перемен под руководством тандема Дмитрий Гудков — младший и Ксения Собчак — юниор. А основателю Нечаеву — отвести от щедрот место почётного председателя.

Но ни по чётным, ни по нечётным дням дела у преобразователей политической реальности не пошли. От слова «совсем». Либеральный прорыв, призванный отправить на пенсию разных там Навальных, никак не мог пройти регистрацию в Минюсте. Может, к скандальной партии подходили излишне строго, изучая под лупой все её документы, но каждый раз находили формальный предлог, чтобы в регистрации Партии перемен отказать.

Однако рутинный труд партстроительства молодым либералам был тошен. Сначала Собчак от греха и ради телекарьеры отказалась встать вместе с Гудковым во главе партийного призрака, а затем отказалась финансировать деятельность структуры из своего кармана. А спонсоры в очередь перед партийной кассой так и не выстроились. Затем Ксения Анатольевна нелицеприятно отозвалась об августовских протестах прошлого года вокруг выборов в Мосгордуму, назвав их «балашихинскими», то бишь фактически мелкими, местечковыми, несмотря на деятельное в них участие партайгеноссе Гудкова. Видимо, передача на Первом канале стоила такой милой измены либеральному братству. Стало ясно, что либеральные стёжки-дорожки партийных концессионеров окончательно расходятся.

И вот сам Гудков с группой товарищей объявил о выходе из несостоявшейся партии, надеясь на будущих выборах поискать политического счастья в одномандатных округах. Понятно, что сама партейка отныне сдаётся в исторический архив. Стартовой площадкой для честолюбивых дублёров она так и не послужила. А Минюст в последние месяцы зарегистрировал целую кучу разных партий, что называется, на любой вкус. На таком калейдоскопическом фоне ГИ просто затерялась бы даже со своими скандальными спикерами. Так что очередной проект спасителей Отечества от угрозы тоталитарного реванша оказался очередной утопией. И каждый пошёл своею дорогой, а поезд истории — своей.