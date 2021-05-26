Госдума увеличит срок заключения за переделку и сбыт оружия

https://static.news.ru/photo/8987bc68-be1e-11eb-8440-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконное изготовление и сбыт оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, который вносит поправки в несколько статей УК РФ, за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года, пишет агентство.

Авторами законопроекта стала группа депутатов, в том числе глава комиссии по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В пояснительной записке авторы указывают, что за последние пять лет в России правоохранители выявили более 400 нелегальных мастерских, занимавшихся производством и переделкой оружия. При этом ранее списанное оружие используется для совершения преступлений.

Ранее сообщалось, что Госдума предлагает вдвое увеличить тюремный срок за изготовление самодельных взрывчатых веществ. Этот и ещё один законопроект может быть принят парламентариями после трагедии с расстрелом школьников в Татарстане.

Предполагается, что срок наказания составит от 6 до 11 лет вместо срока от 3 до 6 лет в настоящее время. Кроме того, за те же действия, совершённые группой лиц, лишение свободы составит от 8 до 12 лет (сейчас от 5 до 8 лет). В том случае, если преступление совершила организованная группа лиц, тюремное заключение продлится от 12 до 15 лет (в настоящее время от 8 до 12).