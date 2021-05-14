Госдума намерена увеличить наказание за изготовление взрывчатки

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Госдума РФ предлагает вдвое увеличить тюремный срок за изготовление самодельных взрывчатых веществ. Этот и ещё один законопроект может быть принят парламентариями после трагедии с расстрелом школьников в Татарстане, сообщают «Известия».

По данным издания, в ближайшее время на рассмотрение законодателей будет внесён документ «О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ». В тексте документа предлагается вдвое увеличить сроки наказания за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также незаконное изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

Предполагается, что срок наказания составит от 6 до 11 лет вместо срока от 3 до 6 лет в настоящее время. Кроме того, за те же действия, совершённые группой лиц, лишение свободы составит от 8 до 12 лет (сейчас от 5 до 8 лет). В том случае, если преступление совершила организованная группа лиц, тюремное заключение продлится от 12 до 15 лет (в настоящее время от 8 до 12).

В пояснительной записке к документу говорится, что установленные действующей редакцией статьи о незаконном изготовлении взрывчатых веществ меры наказания «несоразмерны со степенью общественной опасности».

В записке приводится статистика МВД и Генеральной прокуратуры по преступлениям на данную тему. С 2015 по 2018 годы было зафиксировано более 500 подобных случаев.

По словам автора инициативы, заместителя председателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, законопроект он начал разрабатывать ещё в 2018 году после трагедии в Керчи, когда массовое убийство в крымском колледже устроил Владислав Росляков.

Представители других фракций Госдумы отнеслись к инициативе положительно.

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