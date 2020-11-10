Госдума утвердила кандидатуру Новака на должность вице-премьера

https://static.news.ru/photo/68f3cc7e-2352-11eb-aefb-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума утвердила кандидатуру Александра Новака для назначения на пост вице-премьера.

Депутаты ГД на пленарном заседании во вторник, 10 ноября, поддержали кандидатуру министра энергетики Александра Новака на должность заместителя председателя правительства России, — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Кандидатура Новака на пост вице-премьера была внесена в Госдуму по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. На освободившуюся должность министра энергетики глава кабмина предложил кандидатуру генерального директора «РусГидро» Николая Шульгинова.

Александр Новак родился 23 августа 1971 года в Авдеевке Донецкой области Украины. Окончил Норильский индустриальный институт, а также МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве по специальности «Менеджмент». Занимал должность министра энергетики РФ с 2012 года.

Согласно новому конституционному закону, кандидаты на посты в правительстве проходят согласование в нижней палате парламента РФ.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ещё одной должности заместителя председателя правительства.