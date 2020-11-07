Президент России Владимир Путин ввёл в России ещё один пост вице-премьера.
Соответствующий указ был подписан в понедельник, 9 ноября.
Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации, — говорится в документе.
В прежней редакции указа № 21 от 21 января 2020 года «О структуре федеральных органов исполнительной власти» фигурировали девять вице-премьеров.
Ранее NEWS.ru писал, что на 9 ноября намечены перестановки в правительстве РФ. Среди прочего министр энергетики Александр Новак должен уйти со своего поста, его назначат новым вице-премьером.