Госдума РФ призывает к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/91a1aa2a-0196-11eb-81b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы РФ подготовили проект официального заявления с призывом к Армении и Азербайджану незамедлительно прекратить вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе.

Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации, — приводит ТАСС выдержку из проекта заявления.

Российские парламентарии призывают стороны вернуться к переговорам и предлагают своё посредничество для стабилизации ситуации в регионе.

27 сентября Азербайджан заявил, что вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Международное сообщество считает, что карабахские земли относятся к территории Азербайджана, но выступает за переговорный процесс, а не силовой сценарий решения конфликта.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается почти три десятилетия. Он начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская область вышла из состава Азербайджанской ССР. После Карабахской войны 1992–1994 года 20% азербайджанской территории находятся под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. На ротационной основе там находятся армянские военные. Ереван официально не признаёт этого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Азербайджана обвинили Армению в целенаправленных ударах по населённым пунктам на территории Азербайджана.