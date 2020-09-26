Азербайджан обвинил Армению в целенаправленных ударах по населённым пунктам

https://static.news.ru/photo/85f79726-0186-11eb-8a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ибрагим Гашимов/РИА Новости

За прошедшие сутки ВС Армении совершили более 1,2 тысячи ударов по населённым пунктам на территории Азербайджана. Данное заявление 28 сентября сделал глава азербайджанского Министерства иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Армения наносит именно целенаправленные удары. Выпуск снарядов по населённым пунктам со стороны Еревана Байрамов назвал «текущей реальностью».

За последние сутки более 1,2 тысячи снарядов было выпущено по населённым пунктам. И я не говорю про военные объекты, — цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

27 сентября Азербайджан заявил, что вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армянская сторона сообщила о «воздушных и ракетных атаках». Ереван утверждает, что наступление на карабахском направлении начал Баку.

Международное сообщество считает, что карабахские земли относятся к территории Азербайджана, но выступает за переговорный процесс, а не силовой сценарий решения конфликта.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается почти три десятилетия. Он начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская область вышла из состава Азербайджанской ССР. После Карабахской войны 1992–1994 года 20% азербайджанской территории находятся под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. На ротационной основе там находятся армянские военные. Ереван официально не признаёт этого.

Как передавал NEWS.ru, у Азербайджана есть адекватный ответ на возможное применение комплексов «Искандер» армянскими военными, заявил Байрамов.