Госдума одобрила досрочное сложение полномочий депутатом Карелиным

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Госдума поддержала проект постановления о досрочном сложении полномочий депутатом нижней палаты парламента Александром Карелиным.

Известно, что Карелин отказался от думского мандата по причине избрания депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Как уточняется, парламентарий выступил на пленарном заседании и поблагодарил избирателей, а также фракцию «Единая Россия» и депутатов. В ближайшее время он может перейти в Совет Федерации, передаёт РИА Новости.

Также Госдума приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Ледкова. Основанием для этого является его письменное заявление — депутат также может перейти в СФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума поддержала штрафы до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий Российской Федерации.

Для рядовых граждан штрафы за первичные призывы составят до 60 тысяч рублей, за публичные призывы в Интернете и СМИ — до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц документ предусматривает штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.