Горечь швейцарского шоколада

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся более семи часов в Женеве, несмотря на свою продолжительность, не внесли ясность в будоражащий всех вопрос о том, как оценивать их итоги — со знаком плюс или со знаком минус. Разброс мнений и невозможность уловить и понять, к чему всё-таки мы идём — к постепенной деэскалации или к новой конфронтации более высокого уровня, не удивительны.

Официальные заявления руководителей двух делегаций — заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, сделанные по итогам встречи в Женеве, подчеркнуто вежливы, сдержанны, проникнуты уважением друг к другу и при этом лишены того, что в них хотят услышать или прочитать между строк — хотя бы намёк на то, вырисовывается ли возможность движения вперёд.

Не случайно уже после переговоров стороны призвали называть их не переговорами, а консультациями — это определение даёт возможность уйти от однозначных выводов.

Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям, провела их углублённую проработку, — сообщил после переговоров в Женеве Сергей Рябков.

Мы не ведём именно переговоры, не обсуждаем какой-то конкретный текст. Мы стараемся проводить серьёзные и откровенные контакты, чтобы лучше понимать обеспокоенности и приоритеты друг друга, — добавила Уэнди Шерман.

Уэнди Шерман Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эти заявления могли бы создать впечатление, что профессиональный и глубокий разговор, призванный лучше понять друг друга, должен принести хоть что-то и не может закончиться ничем. Однако сказать, что в Женеве гора родила мышь, было бы неверно. Если назвать вещи своими именами, то нельзя не признать: гора, а вернее сразу две горы, не родили ничего.

Как выяснилось, американская сторона не готова обсуждать сразу два из трёх ключевых требований Москвы — об отказе НАТО от дальнейшего расширения на Восток и об отводе американских сил и вооружений из Восточной Европы. Это нежелание идти на уступки во многом лишает смысла продемонстрированную готовность Вашингтона договариваться по третьей запросной позиции Москвы — об отказе от размещения в Европе ударных систем, угрожающих России. Эта готовность становится чем-то вроде плацебо — пустой таблеткой, которую Москве предлагают выпить и поверить в будущее выздоровление.

Учитывая то, что прозвучавшие после консультаций в Женеве официальные заявления не расставляют точки над «и», некоторые комментаторы, нацеленные на поиск позитива, увидели позитив уже в том, что впервые за многие годы американская сторона говорила с Москвой уважительно и как с равноправным партнёром. По их мнению, само по себе это можно считать достижением, учитывая, что при предыдущем президенте Трампе никакого диалога вообще не было.

Кроме того, команды переговорщиков продемонстрировали профессионализм и уважением друг к другу, обойдясь без скандалов и демаршей, которые в международной дипломатии на подобных встречах происходят, и не так редко.

Однако подходить с такими критериями всё равно что называть успешной и результативной игру в футбольном матче, учитывая уже то, что никто никому не сломал ноги, никого не унесли на носилках, обошлось без жёлтых и красных карточек и стороны уверенно контролировали мяч, демонстрируя высокую технику владения мячом. Но на табло женевского матча ведь всё равно одни нули. И пока это главный и единственный результат.

Это делает швейцарский переговорный шоколад по гарантиям безопасности горьким. Но только не с той благородной горечью швейцарского шоколада для гурманов, а с послевкусием продукта, попробовав который, не хочется есть его дальше.

После встречи в Женеве переговорный процесс переместится в Брюссель, где 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО. Таким образом, к российско-американскому обсуждению присоединятся евро-атлантические союзники США.

Накануне встречи в Брюсселе Сергей Рябков выразил надежду на то, что, когда делегация США проведёт брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу, «в общенатовском кругу сложится лучшее, большее понимание того, что в тупик это всё заводить нельзя и нужен прорыв».

Сергей Рябков MFA Russia/Global Look Press

По его словам, «нужен реальный шаг навстречу России, причём шаг именно натовский, а не России навстречу НАТО».

Конечно, надежда умирает последней.

Однако предстоящее на этой неделе подключение к переговорному процессу новых участников — вначале в Брюсселе, а после этого 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ — делает задачу российской дипломатии еще более сложной.

Часть европейских союзников США, оставаясь натовской галёркой, тем не менее способны свистеть и кричать громко, призывая не идти с Москвой ни на какие компромиссы.

С их мнением администрация Байдена не может не считаться. А в обсуждении в Вене будет принимать участие ещё и Украина, которая вообще кричит громче всех, можно сказать, орёт, как будто её режут: помогите, не бросайте, спасайте, кто может. На что в этой ситуации можно вообще рассчитывать?

Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь никаким образом опередить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего Европейского континента, — предупредил Сергей Рябков.

Однако знаменитый бельгийский молочный шоколад, который по рецепту не бывает горьким, в итоге может оказаться для Москвы ещё горче, чем горький швейцарский. Самими же горькими для переговоров по гарантиям безопасности могут стать для неё знаменитые венские пирожные ОБСЕ.