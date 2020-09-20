Головная боль Нобелевского комитета

Конечно, можно было бы по складывающейся негласной традиции объявить лауреатом Нобелевской премии мира Дональда Трампа, который до зубовного скрежета переживает, что Обама — лауреат, а он ещё нет. Но Трампа в ноябре уже могут переизбрать. А премия оглашается 10 декабря. Иными словами, важная для норвежской пятёрки Нобелевского комитета политическая инвестиция ушла бы в никуда. Да и возможный преемник Трампа в Белом доме ещё и брови нахмурил. Нет, норвежцы так рисковать не будут.

Другое дело, фигуры Алексея Навального и супругов Тихановских. Их лауреатство чётко вписалось бы в традиционную линию поощрения «нобелевками» литературы и мира, то есть самыми субъективными разновидностями престижной международной премии, в прошлом всего антисоветского, а ныне антироссийского. От Леха Валенсы до Светланы Алексиевич. Такие выборы номинантов и лауреатов всегда были дополнительным рычагом воздействия сначала на ситуацию в Восточной Европе, а потом и на постсоветском пространстве. Ведь присуждение этой премии — неоценимый вклад в статус и авторитет. Та самая политическая инвестиция, на которой откровенно играют и западные спецслужбы, без зазрения совести пользующие крайне независимых нобелевских экспертов. Достаточно вспомнить об обнародованных документах, раскрывших обстоятельства присуждения премии Борису Пастернаку. По статуту премии, его роман «Доктор Живаго» должен был сначала выйти на языке автора. Вот из фондов ЦРУ такое издание книги на русском языке в Италии и было субсидировано.

Светлана Тихановская Rokas Lukosevicius via www.imago-images.de/Global Look Press

Конечно, можно выдать премию, так сказать, на троих. По формуле некогда очень популярной на Руси. Но тут могут быть некоторые издержки. Пафос такой «нобелевки» окажется несколько размазанным. Ведь Светлану Тихановскую спешат объявить эдаким президентом в изгнании, а Алексей Навальный только-только претендует на роль признанного на Западе лидера российской оппозиции. К тому же соседство Тихановских на одной исторической строчке «з москалём», к тому же замеченным, дескать, в проявлении некогда великорусского шовинизма, может не понравиться белорусским змагарам, всё активнее перехватывающим инициативу протестов.

Впрочем, если выбрать кого-то одного, то опять всё будет не слава богу. Если допустить, что Лукашенко в недалёкой перспективе всё-таки придётся уйти, то схватка за власть в стране перейдёт, что называется, в партер и примет самый ожесточённый характер. Без объединяющего раздражителя все начнут воевать со всеми. И на таком фоне присуждение премии чете Тихановских остальными — Цепкало, Колесниковой, Бабарико — воспримется как очевидное западное вмешательство в их внутреннюю разборку на стороне одного из претендентов.

Аналогичная картина будет наблюдаться и в среде российской внесистемной оппозиции, в которой в последнее время Алексея Навального не слишком жалуют. Более того, жёстко конкурирующие сами братья по оппозиционному классу всё чаще лепят ему ярлык «агента спецслужб». Мол, как можно с двумя условными сроками свободно летать по стране и «по заграницам». Конечно, предполагаемое отравление превратило Навального в международную фигуру, которую принимают европейские политики. Но если ему будет светить Нобелевская, будьте уверены, всплывут сотни страниц компромата. Дать ему премию — это всё равно, что сунуть палку в муравейник.

Так может безопаснее поощрить безобидную в сущности Грету Тунберг с её утопическими проектами «назад в пещеры»? Кто-то восхитится, а кто-то скептически пожмёт плечами. И на этом все страсти успокоятся. Невежливо больную девочку второй год подряд динамить.