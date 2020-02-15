Вопрос о переговорах президентов России и Турции будет решён в ходе встречи представителей двух стран, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
По его словам, обсуждение состоится в Москве 17 февраля.
Турецкий министр также отметил, что обсуждение с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуации в Идлибе прошло «в позитивном ключе»,
Ранее NEWS.ru писал, что Чавушоглу встретился с российским коллегой во время Мюнхенской конференции по безопасности. Во время переговоров глава турецкого МИДа заявил, что «разногласия из-за Сирии» не должны помешать отношениям России и Турции.
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