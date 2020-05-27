Главы МИД РФ и Швеции обсудили последствия выхода США из ДОН

https://static.news.ru/photo/c2cc7bde-a02f-11ea-83b3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде провели телефонные переговоры. Политики обсудили проблему разоружения, а также ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН).

Внимание было уделено проблематике разоружения, включая последствия заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовку к Обзорной конференции ДНЯО, ситуацию на Конференции по разоружению в Женеве, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства».

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».