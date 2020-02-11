Первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев пригласил главного редактора
По словам депутата, главред приглашение приняла и будет согласовывать посещение Госдумы с вышестоящим руководством. При этом она выразила готовность сотрудничать с комиссией,
Шхагошев также порекомендовал Кларк-Ширниной уточнять поступающую в агентство информацию у официальных лиц и предупредил о реакции думской комиссии на каждую фейковую новость, особенно в период работы над поправками в Конституцию РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что из Основного закона может быть исключён пункт о роспуске президентом Госдумы, если она трижды отклонит кандидатуру главы правительства.
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