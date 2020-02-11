https://static.news.ru/photo/b29e705a-4cd8-11ea-a031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев пригласил главного редактора Bloomberg в России Торри Кларк-Ширнину посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Таким образом он ответил на некорректную публикацию агентства о возможном роспуске нижней палаты российского парламента.

По словам депутата, главред приглашение приняла и будет согласовывать посещение Госдумы с вышестоящим руководством. При этом она выразила готовность сотрудничать с комиссией, сообщает ТАСС.

Шхагошев также порекомендовал Кларк-Ширниной уточнять поступающую в агентство информацию у официальных лиц и предупредил о реакции думской комиссии на каждую фейковую новость, особенно в период работы над поправками в Конституцию РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что из Основного закона может быть исключён пункт о роспуске президентом Госдумы, если она трижды отклонит кандидатуру главы правительства.