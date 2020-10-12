Глава МИД Армении озвучил условия эффективных переговоров по Карабаху

https://static.news.ru/photo/7b6af3e0-0c88-11eb-9739-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: mfa.am

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что пока не удаётся добиться существенного прогресса в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, без выполнения этого условия дальнейшие переговоры по Карабаху будут неэффективны.

Особо хочу отметить важность верификационных механизмов, которые позволят достичь установления и соблюдения режима прекращения огня. Только после полного установления режима прекращения огня мы сможем эффективно двигаться вперёд по всем вопросам, — цитирует ТАСС министра.

На совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции Мнацаканян также отметил, что формат Минской группы ОБСЕ является на сегодняшний день единственным приемлемым для переговоров по Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по населённому району города Гянджа при помощи ракеты системы «Эльбрус». Об этом заявил исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов. Он отметил, что последние обломки запущенной по населённому району ракеты были собраны 12 октября, писал NEWS.ru.