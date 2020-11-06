Глава ЦИК считает победу уборщицы на выборах отражением политических лифтов

https://static.news.ru/photo/757c3ffc-202e-11eb-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Марина Удгодская Фото: Марина Удгодская /vk.com

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала победу на выборах на пост главы поселкового совета в Костромской области уборщицы Марины Удгодской. По её словам, это свидетельство хорошей работы политических лифтов в России.

Какая сенсация? <...> О чём это свидетельствует — о том, что у нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты, — сказала она на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Чиновница отметила, что не меньше 37% политиков — служащие разного уровня, ещё почти 16% — преподаватели, а на третьем месте по количеству представителей в органах власти люди с рабочими профессиями, такими как механики, водители и слесари.

Сразу расскажу: что там уборщица — у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти — в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов. Это рабочие профессии всё, — подчеркнула она.

Глава государства ответил, что люди «просто знают проблемы своих населённых пунктов», передаёт сайт Кремля.

На выборах в единый день голосования жители Повалихинского поселения в Костромской области избрали главой местной администрации уборщицу Марину Удгодскую, которая выдвинула свою кандидатуру по просьбе бывшего руководителя посёлка. Как писал NEWS.ru, местные жители рассказали, что голосовали за Удгодскую в качестве протеста против бывшего главы администрации.