https://static.news.ru/photo/dcb23c54-5670-11ea-86a6-fa163e074e61_660.jpg Берни Сандерс Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

От ФБР я слышал, что Россия хотела бы победы Берни Сандерса в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии, — заявил О'Брайен в эфире CBS.

По его словам, Сандерс хочет тратить деньги на социальные программы, которые ему придётся брать из оборонного бюджета. Он подчеркнул, что вероятно, поэтому Россия хочет его победы на выборах.

О'Брайен считает, что Москва «всегда пыталась вмешиваться в выборы», чтобы «расколоть американцев».

Посмотрите, я думаю, есть ряд стран — Россия, Китай, Северная Корея, Иран, — которые хотели бы повлиять на наши выборы, чтобы заполучить кандидата, который, как они считают, лучше бы подходил для их страны, — заявил помощник Трампа.

Он не против того, чтобы ФБР опубликовало информацию о возможном вмешательстве в выборы. По его словам, разведывательное сообщество «крайне обеспокоено и внимательно относится к источникам и методам» для получения информации.

NEWS.ru сообщал, что разведка США не имеет данных о том, что Россия хочет вмешаться в президентские выборы в пользу Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил руководитель аппарата сотрудников вице-президента США Марк Шорт. Он подчеркнул, что непонятно, как переизбрание Трампа сыграет на руку Москве.

Американский лидер высмеял сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает Берни Сандерсу в президентской гонке. Сандерс заявил, что России нужно «держаться подальше» от выборов США. По его словам, он позаботится о невмешательстве России как «будущий президент».