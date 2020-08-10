Евросоюз: выборы в Белоруссии запятнали себя чрезмерным насилием

https://static.news.ru/photo/6a6c12ce-daf9-11ea-a990-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Xinhua/Global Look Press

Президентские выборы в Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года, запятнаны чрезмерным применением насилия в отношении мирных протестующих. Евросоюз просит Минск освободить арестованных граждан, заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Ночь выборов запятнало диспропорциональное и неприемлемое применение насилия против мирных протестующих, которое привело к гибели одного гражданина и ранению многих других. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных минувшей ночью, — цитирует дипломата ТАСС.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%.

Ранее NEWS.ru писал, что послы государств Европейского союза обсуждают итоги выборов Белоруссии и ситуацию с протестами в рамках встречи, которая проходит в Минске. Как сообщал Чапутович, согласно его данным, послы высказывают «разочарование» произошедшими в Белоруссии событиями.

Также польские власти считают безосновательными обвинения Лукашенко в том, что Варшава причастна к руководству протестными акциями после выборов президента.