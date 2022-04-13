Есть ли жизнь после Жириновского: что будет со старейшей партией страны

После смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского встал вопрос о дальнейшем существовании партии, которая была построена вокруг личности своего руководителя. По информации NEWS.ru, вопрос о будущем партии может быть решён после окончания военной операции на Украине и окончательно согласован на высшем уровне власти. Как считают политологи, для сохранения рейтинга либерал-демократам необходим яркий лидер, а если такого не найдётся, то избиратели потеряют интерес к ЛДПР. В этом случае больше всего политических дивидендов получит «Единая Россия».

После Украины

Источник NEWS.ru в администрации президента рассказал, что решение о будущем ЛДПР, вероятно, будет согласовано с высшими должностными лицами.

Соответствующее решение будет согласовываться в верхах. Но где генерироваться — не знаю, — сообщил он.

По словам политолога Максима Жарова, в данный момент главный вопрос состоит том, нужна ли вообще ЛДПР в российской партийной системе в дальнейшем. Он заявил NEWS.ru, что перенос всех организационных решений на 40 дней — это не символическое решение, а скорее пауза для определения дальнейшей конфигурации системы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С ним согласен и политолог Павел Салин. Говоря о дальнейшем будущем ЛДПР, эксперт предположил, что его во многом определят в Кремле. Конкретные решения, по его мнению, будут приняты позже — они будут зависеть от того, сочтёт ли власть, что партия справится без Жириновского с возложенными на неё задачами по «созданию альтернативной повестки и отвлечению внимания от других тем». Сам эксперт уверен, что партию ждёт серьёзная трансформация.

Эти 40 дней возникли как благовидный предлог, не более того, чтобы взять паузу. Потому что все решения, которые принимает лично Владимир Путин, — а решение по ЛДПР будет, по крайней мере, окончательно утверждать он — отложены на «после Украины», — подчеркнул политолог.

В других парламентских партиях при этом уверены, что ЛДПР продолжит свою политическую жизнь даже без лидера. Так, высокопоставленный собеседник NEWS.ru в «Единой России» считает, что партия Жириновского, несмотря на её вождистский характер, не прекратит существование.

У коммунистов лидер уже много лет лежит в мавзолее, это же не мешает им функционировать, — пошутил собеседник.

Того же мнения придерживаются и в КПРФ. Депутат Госдумы от коммунистов Юрий Синельщиков говорил NEWS.ru, что ЛДПР сможет выстоять после смерти лидера — в партии сильный состав политиков, «который всё-таки сможет обеспечивать реализацию своих программных положений».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков согласен, что ЛДПР удалось собрать сильный состав. Однако он подчёркивает: никто из других членов партии не заменит Владимира Жириновского. По его мнению, такого «стремительного будущего», которое было у организации раньше, больше у неё не будет.

В самой ЛДПР пока не говорили о будущем партии. Решение организационных вопросов отложили как минимум на 40 дней с даты объявления о смерти Жириновского — 6 апреля. Временно партию возглавляет глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а место лидера фракции ЛДПР в парламенте занимает чёрно-белая фотография умершего.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидаты

Леонид Слуцкий, по версии СМИ и политологов, — один из основных кандидатов на освободившийся пост лидера ЛДПР. Однако эксперты сомневаются, что вслед за временным назначением последует его руководство партией на постоянной основе.

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что назначение Слуцкого на пост главы партии не может быть решением, основанным на электоральном рейтинге. Временным руководителем депутата считает и политолог Максим Жаров. По его словам, ЛДПР трудно будет сохранить результат, полученный благодаря Жириновскому, и партии придётся искать «более пассионарную кандидатуру».

Ещё одна фигура, которую называли среди возможных кандидатов на пост лидера ЛДПР, — телеведущий Владимир Соловьёв. Сам он отрицает перспективу возглавить партию. Однако Аббас Галлямов полагает, что Соловьёв теоретически смог бы сохранить электоральные рейтинги партии — «спикер он, безусловно, яркий». При этом телеведущий скорее не сохранил бы нынешних избирателей, а забрал часть электората «Единой России».

Поэтому я не очень в этот сценарий верю, — добавил эксперт.

Павел Салин в целом считает, что Жириновский был уникален и найти замену ему невозможно.

Краткосрочная перспектива

Смерть Владимира Жириновского отразится и на возможностях участия ЛДПР в грядущих выборах-2022, на которых будут избирать глав ряда регионов России и депутатов законодательных собраний. Политолог Максим Жаров уверен, что ЛДПР будет «в замороженном состоянии». Однако шансы на получение электорального результата у ЛДПР, по его словам, сохраняются.

Всё будет зависеть от того, насколько удастся замораживанием этого кадрового вопроса удержать всех ключевых региональных «баронов», которые внутри ЛДПР контролируют региональные отделения и, соответственно, выделяют финансирование на проведение избирательных кампаний, — добавил он.

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Долгосрочная перспектива

Опрошенные NEWS.ru эксперты ставят под сомнение не столько участие ЛДПР в ближайших выборах, сколько вообще существование партии в будущем. По мнению Аббаса Галлямова, после смерти Владимира Жириновского партии нечего будет предложить избирателю, который голосовал за него как за «наиболее прикольного».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт отметил, что голосовавшие за ЛДПР люди настроены «некоторым образом протестно, но не совсем в том смысле, в котором мы привыкли это слово интерпретировать»: они не столько против власти, сколько против политической системы в целом. Эти избиратели разочарованы во власти, в оппозиции «и вообще в политике как в жанре». Поэтому они голосуют по принципу «раз улучшить ситуацию нельзя, ну хотя бы повеселюсь, глядя на это шоу».

Политолог считает, что после смерти Жириновского у избирателей пропали причины голосовать за ЛДПР и они, скорее всего, просто не будут приходить на выборы. Помочь партии продолжить своё существование мог бы Кремль.

Если Кремль поставит кого-нибудь из кандидатов от ЛДПР в качестве врио сейчас в каком-нибудь регионе, бросит на его раскрутку, поддержку админресурс, никого из сильных соперников не зарегистрируют — тогда шанс есть. Но это будет не победа ЛДПР, — подчеркнул он.

Политолог Максим Жаров обратил внимание, что внутриполитическая ситуация в России в последнее время значительно преобразилась. По его мнению, большую часть дискурса, который брал на себя Владимир Жириновский, сейчас воспроизводит зампред Совбеза и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев и «Единая Россия» таким образом «отбирает у ЛДПР её небольшое электоральное ядро».