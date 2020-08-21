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ЕСПЧ в ближайшее время рассмотрит запрос о транспортировке Навального

18:34, 21 августа 2020

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) принял к рассмотрению запрос о том, чтобы обязать власти России дать разрешение на транспортировку Алексея Навального в европейскую клинику. Главный юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади заявил, что решение ЕСПЧ вынесет в ближайшее время, назвав это «исключительным случаем».

В сообщении ЕСПЧ говорится, что авторы запроса требуют принятия такого решения в качестве обеспечительной меры. Это, по их мнению связано с тем, что, оставаясь в больнице в Омске, политик рискует жизнью и здоровьем. Также в суде уточнили, что такие запросы удовлетворяются только в исключительных случаях, когда речь идёт о реальном риске.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Семья настаивает на транспортировке Алексея в берлинскую клинику. Накануне больница дала на это согласие. За ним уже прилетел специально оборудованный самолёт из Германии. Однако сегодня омские врачи отказали в транспортировке, заявив, что она опасна для пациента.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что немецкие реаниматологи осмотрели пациента и заявили, что он транспортабелен и оборудование их самолёта позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин.  

Ранее утром представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. Однако врачи диагноз не уточнили, сообщив лишь о нарушении обмена веществ из-за резкого падения сахара. Выводы омских медиков раскритиковала личный лечащий врач Навального. Соратники политика и его семья считают, что Алексея отравили.

Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прибывший в Омск борт не вылетит в ФРГ без политика, писал NEWS.ru.

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