ЕСПЧ в ближайшее время рассмотрит запрос о транспортировке Навального

В сообщении ЕСПЧ говорится, что авторы запроса требуют принятия такого решения в качестве обеспечительной меры. Это, по их мнению связано с тем, что, оставаясь в больнице в Омске, политик рискует жизнью и здоровьем. Также в суде уточнили, что такие запросы удовлетворяются только в исключительных случаях, когда речь идёт о реальном риске.

Request for an interim measure in favour of Aleksey Navalnyy https://t.co/GnV1rIRWXv #ECHR #CEDH #ECHRpress