Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9a67061c-2132-11eb-bf67-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайп Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин поговорили по телефону. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта, — сообщает пресс-служба Кремля.

В канцелярии турецкого лидера подчеркнули, что Эрдоган во время переговоров с Путиным заявил о необходимости убедить руководство Армении сесть за стол переговоров. При этом глава Турции подчеркнул, что Ереван должен уйти с оккупированных земель.

Как писал NEWS.ru, накануне Эрдоган рассказал, что сегодня утром общался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По словам Эрдогана, он услышал «радостные новости» по ситуации в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.