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Главы Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора операцию Анкары в Сирии. Военные действия разворачиваются на северо-востоке Арабской Республики.

Президент Эрдоган и его российский коллега по телефону обсудили операцию Турции на северо-востоке Сирии и зону безопасности, — передаёт газета « Сабах ».

9 октября турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии. Задача военных — заставить курдских ополченцев отойти от сирийско-турецкой границы.

Курды, дислоцированные в северных районах Сирии, заявляли, что намерены начать диалог с представителями власти и России. За помощью к Москве и Дамаску формирования могут обратиться в случае выхода войск США из приграничной с Турцией зоны. Силы США в Сирии освободили путь для вторжения со стороны Анкары.

Позднее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в Twitter, что вывод американских военных вовсе не говорит о том, что Штаты перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары.

Ранее News.ru сообщал, что полевые командиры курдских формирований на севере Сирии обвинили Вашингтон в предательстве после заявления американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из региона, где намерена начать боевую операцию Турция.