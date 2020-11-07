Эксперт усомнился, что Байден сдержит предвыборные обещания

https://static.news.ru/photo/97e41eea-218f-11eb-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат от демократов Джо Байден, 7 ноября объявивший о своём избрании президентом США, вряд ли сможет реализовать предвыборные обещания в полной мере. Об этом заявил заместитель директора экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Шелест.

По его словам, помешает Байдену то, что за один президентский срок он не сможет стабилизировать обстановку в стране, в которой разбалансированы все государственные институты, сообщает РИА Новости.

Также Шелест прокомментировал отдельные пункты предвыборной программы Байдена. Так, он назвал осознанной необходимостью возврат США к Парижскому соглашению по климату, поскольку в среде сторонников-демократов экологическая повестка занимает главное место.

Да, будут тратиться бюджетные деньги, направленные на реальные и мнимые меры в сфере защиты окружающей среды, которые будут реализовывать соответствующие компании. Вопрос только в достижении суммы в 2 триллиона долларов. Мне лично она кажется чрезмерной для будущего американского бюджета, — считает эксперт.

Ещё одной «визитной карточкой Демократической партии» является борьба с расизмом и другими проявлениями неравенства. Байден будет её реализовывать только как инструмент политической борьбы, общественного принуждения и социальной сегрегации. Причём пользу от этого получат некоторые группы американских элит, уверен Шелест.

Говоря о перспективах внешней политики США, эксперт отметил, что продление российско-американского договора СНВ-3 очень вероятно. Это «крайне выгодный» для Белого дома договор с политической точки зрения.

Обещание Байдена снизить объёмы американского импорта из КНР можно выполнить только формально, считает Шелест. По его мнению, политик не сможет полностью отрезать от США большинство китайских цепочек поставки.

Точнее, сможет только в одном случае: военном конфликте между КНР и США. Будем надеяться, что этого не произойдёт, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден выступил перед американцами с победной речью. Политик рассказал о приоритетах во внутренней политике, но умолчал о том, как будут вести себя Соединённые Штаты на мировой арене. Единственное, что в речи политика касалось мировых проблем, так это контроль за изменением климата. Байден пообещал, что США не будут игнорировать проблему.