Эксперт спрогнозировал ссору между ЕС и США из-за «Северного потока — 2»

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач предположил, что «Северный поток — 2» может серьёзно рассорить ЕС и США. Америка может нанести удар по договорённостям с Евросоюзом в случае введения новых санкций по российскому газопроводу, сообщает РИА Новости.

В этом случае ЕС может ответить на этот удар, считает эксперт.

Если он [президент США] введёт санкции, это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой администрации по восстановлению отношений пойдет прахом, — заявил Гривач.

По мнению эксперта, попытка ужесточить санкции в отношении газопровода может быть следствием внутренней борьбы в американском истеблишменте. Сама же формулировка поправок довольно размытая, что оставляет пространство для разных трактовок.

Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций всё равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко, — резюмировал специалист.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. За принятие документа проголосовали 316 конгрессменов, против — 113, сообщается на сайте нижней палаты конгресса.