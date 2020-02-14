https://static.news.ru/photo/7a3aad2c-4f18-11ea-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинцам, которые боятся захвата страны русскими «оккупантами», не стоит беспокоиться, поскольку Москва не заинтересована в интеграции с проблемной Незалежной. Такое мнение высказал киевский журналист Вячеслав Чечило. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В доказательство своих слов он привёл данные Левада-Центра, согласно которым объединение с Белоруссией поддерживают только 23% россиян. Очевидно, по его словам, что желающих объединиться с Украиной будет ещё меньше, передаёт издание Argumenti.ru.

В общем, для тех, кто поглядывает на восток и ждёт российского вторжения, плохие новости — оккупанта ещё нужно будет сильно попросить, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Украины объявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения». По его словам, в ведомстве держат в уме подобный сценарий, поэтому имеют отработанный ответ на возможную агрессию.