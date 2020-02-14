Украинцам, которые боятся захвата страны русскими «оккупантами», не стоит беспокоиться, поскольку Москва не заинтересована в интеграции с проблемной Незалежной. Такое мнение высказал киевский журналист Вячеслав Чечило. Об этом он
В доказательство своих слов он привёл данные Левада-Центра, согласно которым объединение с Белоруссией поддерживают только 23% россиян. Очевидно, по его словам, что желающих объединиться с Украиной будет ещё меньше,
В общем, для тех, кто поглядывает на восток и ждёт российского вторжения, плохие новости — оккупанта ещё нужно будет сильно попросить, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Украины объявил о готовности страны «самостоятельно защититься от России в случае нападения». По его словам, в ведомстве держат в уме подобный сценарий, поэтому имеют отработанный ответ на возможную агрессию.
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