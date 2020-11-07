Эксперт: Байден поведёт себя жёстко по отношению к России

https://static.news.ru/photo/4ad67fe4-216c-11eb-93c2-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign via CNP/Global LOok Press

Отношения Вашингтона с Москвой не станут проще при новом президенте. Такого мнения придерживается основатель Центра исследований конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

Байден займёт жёсткую позицию по отношению не только к России, но и ко всем другим государствам, с лидерами которых он не согласен. Он будет полностью поддерживать НАТО и задействовать международные организации для достижения целей, приводит мнение эксперта ТАСС.

Профессор Турбер считает, что Байден полностью встанет на сторону Украины. И отношения с Москвой при этом проще не станут.

Байден, вероятно, будет иметь дело с очень поляризированным сенатом и палатой представителей конгресса... Будет сложно достигать целей в отношении внешней, оборонной и даже торговой политики, — приводит мнение политолога издание.

Турбер считает, что Байден вновь вернётся к диалогу с ВОЗ, которая подверглась жёсткой критике со стороны Трампа. Также Вашингтон может восстановить членство в торговом соглашении Транстихоокеанского партнёрства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официально итоги президентских выборов в США ещё не подведены, однако объявивший себя их победителем кандидат от демократов Джо Байден выступил с обращением к американской нации.