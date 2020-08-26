Эксперимент по маркировке табака для электронных сигарет начнётся в октябре

https://static.news.ru/photo/e96a5f96-e7d2-11ea-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России может начать с 1 октября 2020 года эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак.

Соответствующий проект постановления кабмина представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняется, участие в эксперименте будет осуществляться добровольно.

Ранее NEWS.ru писал, что запретить кальянные в России на период пандемии коронавируса предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эксперты рассказали, есть ли основания для опасений за здоровье.