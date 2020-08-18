Россиян предупредили о рисках курения кальянов с друзьями

https://static.news.ru/photo/fff86b96-e182-11ea-8da1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запретить кальянные в России на период пандемии коронавируса предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эксперты рассказали, есть ли основания для опасений о здоровье.

«ПолитЭксперт» опросил кальянщиков Москвы. Они считают, что кальяны не могут быть источниками распространения каких-то инфекций, например, герпеса или ОРВИ.

Исключением может быть, если вы с друзьями курите один кальян, и кто-то из них болеет, — заявил кальянщик Владимир.

Совладелец кальянной HookahPlace Вячеслав добавил, что каждому клиенту может выдаваться индивидуальный кальян, а для дезинфекции и чистки используют раствор бионит и парогенератор. Кром того, в кальянных действуют такие же правила, как в ресторанах.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с редакцией высказался категорически против кальянных в России. Такая позиция связана не только с распространением коронавируса. По его мнению, курение кальяна может привести к курению сигарет, а потом и наркотиков. Кроме того, России чужда эта традиция.

В восточных странах — да, там есть кальян, но нет алкоголя. У нас и то, и другое. Это слишком много, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Они при этом остаются теми же, что накладываются сейчас при нарушениях, связанных с обычными сигаретами. Документ распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, в том числе на кальяны.