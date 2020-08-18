Россиян предупредили о рисках курения кальянов с друзьями

Запретить кальянные в России на период пандемии коронавируса предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Эксперты рассказали, есть ли основания для опасений о здоровье.
«ПолитЭксперт»
Исключением может быть, если вы с друзьями курите один кальян, и кто-то из них болеет, — заявил кальянщик Владимир.
Совладелец кальянной HookahPlace Вячеслав добавил, что каждому клиенту может выдаваться индивидуальный кальян, а для дезинфекции и чистки используют раствор бионит и парогенератор. Кром того, в кальянных действуют такие же правила, как в ресторанах.
При этом депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с редакцией высказался категорически против кальянных в России. Такая позиция связана не только с распространением коронавируса. По его мнению, курение кальяна может привести к курению сигарет, а потом и наркотиков. Кроме того, России чужда эта традиция.
В восточных странах — да, там есть кальян, но нет алкоголя. У нас и то, и другое. Это слишком много, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Они при этом остаются теми же, что накладываются сейчас при нарушениях, связанных с обычными сигаретами. Документ распространяет положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, в том числе на кальяны.
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