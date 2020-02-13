Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.
По его словам, новый руководитель области подпишет документ в Совфед о том, чтобы Артамонов стал его представителем.
Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности, — цитирует ТАСС экс-губернатора.
Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу врио руководителя Калужской области. Этим же распоряжением президент принял отставку Анатолия Артамонова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен