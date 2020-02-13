https://static.news.ru/photo/1c7a7692-4efd-11ea-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время церемонии представления врио главы региона Владислава Шапши сообщил, что станет членом Совета Федерации.

По его словам, новый руководитель области подпишет документ в Совфед о том, чтобы Артамонов стал его представителем.

Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности, — цитирует ТАСС экс-губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу врио руководителя Калужской области. Этим же распоряжением президент принял отставку Анатолия Артамонова.