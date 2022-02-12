Экс-депутат Верховной рады назвал причины визитов западных лидеров в Россию

Экс-депутат Верховной рады назвал причины визитов западных лидеров в РоссиюЭкс-депутат Верховной рады Царёв: Запад отвлекает Россию от вооружения Украины
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в интервью изданию «Украина.ру» назвал причины активизации западной дипломатии на украинском направлении. По его словам, дипломаты отвлекают Россию от активного вооружения Украины.
Царёв
Пока все эти товарищи ездят к Владимиру Владимировичу [Путину], отвлекают его от работы, Запад активно вооружает Украину, — заявил экс-депутат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США и Британии в настоящее время являются пропагандой войны, которая запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым 16 декабря 1966 года. Она напомнила, что задачей пакта являлось «отвести человечество от той пропасти», к которой его тянула риторика НАТО, тогда как нынешние выступления Британии и США оправдывают поставку вооружений на Украину и проведение там военных учений Альянса.
До этого Захарова также предположила, что специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине целенаправленно втягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации.