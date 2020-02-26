Идея объединения единороссов и фронтовиков ОНФ, что называется, с бородой. Уже в течение многих месяцев её то вбрасывают в медийное пространство, то о ней на время забывают, чтобы с определенной цикличностью запустить опять. Такие информационные зигзаги могут иметь несколько объяснений.

Во-первых, мысль о подобном слиянии, которое якобы позволит начать историю провластной политической структуры как бы с чистого листа, выглядит несколько наивной. Это как после крещения индивиду объявляют, что отныне он очистился от наростов прежних прегрешений и, видимо, может грешить по новой. Но наш «глубинный» народ обладает неплохой памятью. И его вряд ли можно смутить и запутать разного рода ребрендингами. А потому, запуская время от времени вариант объединения, ответственные лица в окружении того же куратора внутренней политики Сергея Кириенко (они же неназванные авторитетные источники) понемногу тестируют общественное мнение. И по реакции разных страт и слоёв общества пытаются спрогнозировать эффективность задуманного проекта. А поскольку тестирование занимает уже немалое время, можно прийти к заключению, что идея действительно серьёзно обсуждается и её тщательно рассматривают. Некоторые варианты дополняют соединение единороссов и фронтовиков присоединением к ним ещё и «Лидеров России». Благо в последнем даже появился подпроект «Лидеры России. Политика».

Сергей Кириенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Но, с другой стороны, вполне можно допустить, что пока своё мнение чётко не высказало первое лицо государства, различные силы продолжают противодействовать друг другу, примеряя возможную новую ситуацию к собственному положению и влиянию. И тут явно всё не просто. В частности, интересующиеся политикой знают, что идея создания Объединенного народного фронта принадлежала нынешнему спикеру Госдумы Вячеславу Володину, когда он сам в кремлёвской администрации отвечал за внутриполитический курс. А потому сейчас не ясно, согласен ли он на поглощение своего детища с переходом новой структуры под контроль Кириенко. Тем более, известно, что он, дескать, тяжело переживал своё оттеснение от формирования внутренней политики.

С другой стороны, есть Дмитрий Медведев, для которого после его ухода из правительства статус лидера правящей партии остается тем поплавком, что держит его на политической поверхности, позволяет ему оставаться в национальной повестке. Недаром он уже изложил долгоиграющую программу отношения к новому правительству, которая сочетает поддержку деятельности кабинета Михаила Мишустина с конструктивной критикой. И что Медведев смирится со своим окончательным уходом в тень? Притом, что сейчас у него развязаны руки, и он способен набирать политические очки на ошибках нового правительства. К тому же тот же Медведев построил свою нынешнюю тактику на критики любых попыток коллег отмежеваться от политической альма-матер, объявив себя независимыми, и выразил уверенность в том, что только единство партии обеспечит её верховенство в стране. А тут вдруг сменить вывески и лидеров.

К тому же был недавно и съезд ОНФ, получивший напутствие и от президента. И выглядел фронт вполне самостоятельной структурой, обладающей собственными функциями и имеющей собственные стратегические цели. Да и когда целесообразно «сыграть такую свадьбу»? Наверное, прямо в ближайшее время, если действительно после принятия конституционных поправок будет объявлено о досрочном роспуске Госдумы и проведении новых выборов. Благо, некоторые из запланированных поправок облегчают такую процедуру. Тогда действительно можно объединиться и на новенького идти на выборы. Но если до выборов ещё больше полутора лет, то «свадьба» перестанет быть событием. И эффект слияния будет растрачен, погрязнет в новых проблемах, заботящих россиян.

Сергей Шнуров Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А значит, если уж идти на такой шаг, то на самой предвыборной прямой. А то сейчас событие затеряется в пёстром хороводе формирующихся новых партий на любой вкус и идеологию. Шнуров с Дудём просто затмят своей активностью новых лидеров, о которых большинству не будет ничего известно.

Так что, идея объединения, может, постепенно и овладевает СМИ. Но вспомним, чему учил вождь мирового пролетариата: для того, чтобы объединиться, надо вначале решительно размежеваться. Иными словами, новой суперпартии придётся всё равно формулировать своё отношение ко всем непопулярным шагам правительств, как Медведева, так и Мишустина. И в этом главная проблема. Вопрос будет поставлен ребром, от какого наследства «Единой России» новая партия сможет отказаться? И ответ на него будет очень не простым.