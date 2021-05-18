В Совфеде ответили на высылку российского дипломата из Северной Македонии

https://static.news.ru/photo/72f05fc4-b7d8-11eb-b4d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с высылкой российского дипломата из Северной Македонии прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в Скопье ещё пожалеют о принятом решении, сообщает РИА Новости.

Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, всё это явно не улучшит их отношений с Москвой, — цитирует агентство сенатора.

Джабаров назвал большой глупостью то, что власти Северной Македонии пошли на поводу у Чехии, хотя обвинения Праги в адрес России так и не были доказаны.

Власти балканской республики объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили.

Ранее сообщалось, что Джабаров допустил расширение списка недружественных стран в случае продолжения антироссийской политики. Он отметил, что бывшие страны Варшавского договора, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».