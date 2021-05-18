16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

В Совфеде ответили на высылку российского дипломата из Северной Македонии

15:34, 18 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с высылкой российского дипломата из Северной Македонии прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в Скопье ещё пожалеют о принятом решении, сообщает РИА Новости.

Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, всё это явно не улучшит их отношений с Москвой, — цитирует агентство сенатора.

Джабаров назвал большой глупостью то, что власти Северной Македонии пошли на поводу у Чехии, хотя обвинения Праги в адрес России так и не были доказаны.

Власти балканской республики объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили.

Ранее сообщалось, что Джабаров допустил расширение списка недружественных стран в случае продолжения антироссийской политики. Он отметил, что бывшие страны Варшавского договора, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео