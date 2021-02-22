Дочь Пескова опубликовала фото его младшего сына

https://static.news.ru/photo/068c83c2-7614-11eb-b611-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала редкое фото своего младшего брата Денни. Мальчику 13 лет, он живёт вместе с мамой во Франции.

Денни, как Елизавета и его старший брат Михаил, родились в браке Дмитрия Пескова с Екатериной Солоцинской. О нём мало что известно, и подписчики дочери Пескова обрадовались этому фото.

Как же я счастлива, что в моей жизни столько защитников! Выкладывать всех не хватило бы карусели, поэтому делюсь с вами свежими фото одного из своих братьев, — подписала снимок Елизавета.

Фото сделано в Мурманске, на нём Денни обнимает собаку. Подписчики девушки сразу отметили, что младший сын пресс-секретаря президента вырос за последний год.

Всего у Пескова пятеро детей. Кроме троих детей от Солоцинской, у него есть сын Николай от первого брака с Анастасией Будённой, ему сейчас 30 лет. В последнем браке у Пескова появилась дочь Надя от фигуристки Татьяны Навки, девочке сейчас шесть лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета выложила в Instagram фото молодого отца. Публикацию она приурочила к своему дню рождения. 9 января ей исполнилось 23 года. Пескову, когда она родилась, было 30 лет.