Фото молодого Пескова опубликовала его дочь

https://static.news.ru/photo/1aa4d698-525b-11eb-babe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета выложила в Instagram фото молодого отца. Публикацию она приурочила к своему дню рождения. 9 января ей исполнилось 23 года. Пескову, когда она родилась, было 30 лет.

lena_peskova/Instagram.com

В подборке есть фото, на котором Песков склонился над новорождённой дочерью, где он читает ей книжку, где они вместе гуляют всей семьёй. Лиза родилась в браке Пескова с Екатериной Солоцинской. От второй жены у пресс-секретаря Путина появились также на свет сыновья Мик и Дени. В 2012 году брак пресс-секретаря российского президента и Солоцинской распался.

Как писал NEWS.ru, ранее Елизавета Пескова опубликовала в Instagram пост, в котором раскритиковала золотую молодёжь, живущую за счёт обеспеченных родителей. По её словам, в нынешней Европе данное выражение утратило актуальность. Она общалась со многими европейцами, после чего пришла к выводу, что деление на разные социальные группы не так сильно выражено в странах ЕС. После этого девушка отметила, что она действительно родилась в богатой семье. Но её никто не баловал. Родители приучили её к труду и научили зарабатывать деньги самостоятельно.