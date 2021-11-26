Дмитрий Певцов: народный артист или народный депутат

Нет, сразу оговоримся, что дело тут не в члене фракции «Новые люди» Дмитрии Певцове — хорошем актёре и мыслящей личности со своей, пусть не всеми разделяемой позицией. Премьер театра «Ленком», избранный в Госдуму в качестве независимого кандидата, нам интересен как носитель определённой тенденции, как зеркало российского парламентаризма первой трети века нынешнего.

Просто у него, как и у ряда коллег — депутатов, выходцев из творческой среды, отмечается некое интеллектуальное раздвоение. Они вроде уже вошли в мир большой политики, оттолкнувшись от прежнего берега, но прошлая профессия, то самое дело всей жизни, никак не отпустит. Тот же Певцов, как утверждают, уже отнёс, как и положено, свою трудовую книжку в кадры Государственной думы. Но не перестаёт быть актёром родного «Ленкома», выходящим на сцену народным артистом республики. И, видимо, сохранит свои ведущие роли в действующем репертуаре театра, переживающего после ухода Марка Захарова непростые времена.

Дмитрий Певцов Сергей Булкин/NEWS.ru

Вряд ли стоит лишний раз повторять, что депутатство — это важнейшее и в идеале всепоглощающее занятие, а отнюдь не хобби, не желание, пусть и самое искреннее и благородное, решить какие-то отдельные проблемы. А неразрывный процесс, то самое колесо, если хотите, — галера.

Ещё в ходе прошлого парламентского созыва Вячеслав Володин добился значительного усиления рабочей дисциплины среди депутатов, обложив злостных прогульщиков весомыми штрафами. Недавно он даже похвастался взысканными внушительными суммами. Но, как мы видим, и такие меры не мешают летать на охоту и стрелять лосей вместо кабанов. А потому новоизбранный тележурналист продолжает время от времени вести политическое ток-шоу. А депутатка Мосгордумы, надев очки-велосипед, продолжает нагнетать напряжение в телеигре на выбывание. И таких примеров немало.

И дело не только в том, что на деятельность, далёкую от парламентаризма, щедро оплаченного налогоплательщиками, тратится время. Надо понимать, что актёр и тележурналист с мандатом — это вполне официальные лица. Это уже политики, облечённые доверием избирателей, позиция которых, особенно выраженная публично, должна быть предельно выверена. А иногда и прямо согласована со своей парламентской фракцией.

И поэтому трудно отделить субъективное мнение журналиста от его официальной политической позиции. Актёру-депутату, не оставившему своего исторического занятия, ещё труднее избегать разного рода накладок. Представьте, что тот же Певцов в своей любимой роли Фигаро пообещает, глядя в полный зрительный зал: «Дайте мне денег, и я все устрою!» Не исключено, что многие в зале воспримут такую реплику как весьма двусмысленно звучащую, учитывая новый статус актёра. А бывает, что депутат с боксёрским прошлым вдруг обретает себя не только как политика, но и как постоянно говорящую голову — ведущего разного рода программ. Жалуясь при этом на то, что тяжкий труд в Госдуме не оставляет времени для того, чтобы переломить хлеб насущный.

А все-таки правильно было сказано во времена перестройки: нельзя быть немного беременной.